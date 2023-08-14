نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل

شدد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أن لا مشكلة "بيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها"، مؤكدا أن حادثة الكحالة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة.واعتبر نصرالله، في الذكرى الـ17 لانتهاء حرب تموز 2006، التحقيق سيظهر مَن هي الجهة المعتدية أولا.وتوجّه للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالقول :"هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها ومواقفها أنها تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الاهلية".وأوضح الامين العام لحزب الله أن هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل، لافتا إلى أن الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها.وشدد على أن حادثة الكحالة اثبتت أن مؤسسة الجيش هي الضامنة للامن والاستقرار والسلم في لبنان، داعيا إلى الهدوء على مستوى الخطاب السياسي وفي شبكات التواصل، واشار إلى أن مصلحة لبنان معالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل وبروح المسؤولية العالية.رئاسيا، كشف نصرالله أن الحوار مع التيار الوطني الحر جدي وإيجابي ويحتاج إلى بعض الوقت كونه يحتاج للتشاور مع بعض القوى السياسية.ورأى أن هناك قوى سياسية لا تريد أي حوار بين اللبنانيين بل تريد تخندقاً واصطفافات وتعبئة، مؤكدا أن لا خيار إلا الشراكة والسير مع البعض لو ببطء أفضل من أي خيار آخر.وفي سياق آخر، أمل نصر الله من النواب "عدم إدخال الصندوق السيادي بالسجالات السياسية، وأن يقاربوه بمقاربة سيادية حقيقة، فهو حاجة ملحّة للبنان لضمان أن تكون الثروة البحرية لكل اللبنانيين".وأضاف: "على لبنان المحافظة على قوّة المقاومة إذا حاول العدو الانتقاص من حقوقه ونفطه وغازه".ومن ثم قال مخاطبا إسرائيل: "إذا ذهبتم إلى الحرب، فأنتم ستعودون أيضاً إلى العصر الحجري وإذا أمكن للصواريخ الدقيقة أن تصل إلى إسرائيل فلها مفاعيل السلاح النووي، فكيف إذا تطوّرت المعركة إلى كلّ محور المقاومة، إذاً لن يبقى شيء اسمه إسرائيل".ورأى أن "العدو الإسرائيلي يلعب لعبة وجود وفناء، ويجب التعاطي بواقعية بمعزل عن البهلونات الإعلامية".وأكد نصرالله أن "لبنان يتمتع بعناصر قوّة أساسية قادرة على حمايته وتحقيق الأمن والأمان لمواجهة العدو والمعادلة الذهبية هي التي تحمي لبنان، والمقاومة أقوى بكثير ممّا كانت عليه".