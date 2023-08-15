رسالة فرنسية للنواب تطلب الإجابة خطياً على مواصفات الرئيس المقبل

أكدت مصادر فرنسية انه وفي إطار تحرك الموفد الفرنسي جان أيف لودريان، تلقت الكتل النيابية والنواب المستقلون رسالة عبر السفارة الفرنسية في بيروت تطلب الإجابة خطيا عن الأجندة التي يفترض أن يعمل بموجبها رئيس الجمهورية المقبل وعن المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس العتيد القادر على تنفيذ هذه الأجندة.



وتمنت الرسالة على الكتل والنواب الإجابة على هذا الطلب قبل نهاية أيلول المقبل.



ولفتت المصادر إلى أن طلب الإجابة الخطية هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في البرلمان مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على اساسها النقاش مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.