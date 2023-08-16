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إخماد حريق في مطعم في فاريا
أخبار لبنان
2023-08-16 | 01:08
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إخماد حريق في مطعم في فاريا
إندلع حريق كبير فجر اليوم، في مطعم Rikky'z وهو مصنوع من الخشب في شبروح فاريا، وسارعت إلى المكان فرق الإطفاء في الدفاع المدني من مختلف مراكز كسروان، وتمكنت صباحا من السيطرة على الحريق الذي امتد على المطعم بكامله.
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