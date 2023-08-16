زيارة ميدانية لحمية وفياض للقاعدة اللوجستية في المطار لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر

قام وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد فياض بزيارة ميدانية إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من والى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.



وستأخذ عملية التنقيب من 70 إلى 80 يومًا منذ تاريخ بدء عمليات الحفر والإستكشاف.