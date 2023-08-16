فارس سعيد للـLBCI: الإستقلال مشروع دائم ويومي... والبندقية تلغي الديمقراطية

فارس سعيد للـLBCI: الإستقلال مشروع دائم ويومي... والبندقية تلغي الديمقراطية

رأى عضو لقاء سيدة الجبل فارس سعيد أنه "لا يمكن أن تكون مع إتفاق الطائف وأنت مع سلاح حزب الله."



وفي حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إعتبر أن "إنشاء الصندوق السيادي في هذا الوقت وبهذا التسرع يطرح علامات إستفهام."



وأشار إلى أن "فرنسا تدرك كيفية الحفاظ على مصالحها ونعرف ما هي المصالح في المنطقة،" سائلًا: "أما لبنان فمن يحافظ على مصلحته ومصلحة اللبنانيين؟"



وأكد سعيد أنه "ما من فريق ضمانة للبنان، فاللبنانيين والدستور اللبناني هم ضمانته، ومن غير الصحيح أن حزب الله ضمانة لبنان، فهو ضمانة الخراب الذي حصل في لبنان منذ الـ2005."



وقال: "خطورة طرح باسيل ليست في مبدأ اللامركزية الإرادية فجميعنا نريدها ضمن إتفاق الطائف وبضمانة الدستور اللبناني وجميع اللبنانيين، لكنه يتحدث عن القيام بصفقة مع حزب وإعطائه القرار الوطني لأخذ ترتيب إداري وهذا الكلام غير مقبول."



وشدد على أننا "نريد إستقلال لبنان والإستقلال مشروع دائم ويومي بكل طوائفه وبكل اللبنانيين وبحدوده ونظامه وتركيبته وعيشه المشترك."



ورأى سعيد أن "البندقية تلغي الديمقراطية وهذا ما قد أثبت في الإنتخابات التي لم تحصل فيها تغيرات."