توتال إنيرجيز: وصول منصة الحفر وطائرة هليكوبتر إلى لبنان لعمليات الحفر في الرقعة رقم 9

أعلنت شركة توتال إنيرجيز، مشغل الرقعة رقم 9، عن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرقعة على بعد حوالى 120 كيلومتر من بيروت في المياه اللبنانية إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. وهذه المروحية، التي تديرها شركة Gulf Helicopters، بعد أن تعاقدت معها شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9، ستنقل الفرق إلى منصة الحفر.ويشكل وصول الآلياتين خطوة مهمة في التحضير لحفر البئر الإستكشافية في الرقعة رقم 9 الذي سيبدأ في أواخر شهر آب 2023. كما جرت زيارة ميدانية في 16 آب في مطار بيروت بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى جانب ممثلين عن هيئة إدارة قطاع البترول.وشكلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بأنه تم العمل وفقًا لجدول العمليات والتقدم بالأنشطة وفقًا للإلتزام الذي تعهد به الشركاء في كانون الثاني 2023.