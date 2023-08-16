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الاثنين من كل اسبوع تفتح مكاتب السجل العقاري في طرابلس لانجاز المعاملات
أخبار لبنان
2023-08-16 | 05:36
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الاثنين من كل اسبوع تفتح مكاتب السجل العقاري في طرابلس لانجاز المعاملات
أعلنت أمانة السجل العقاري في طرابلس في بيان، فتح مكاتبها أمام المواطنين كل يوم اثنين من الأسبوع اعتبارا من الاثنين المقبل 21/8/2023 وذلك بغية إتمام المعاملات السابقة بما فيها قطع تتمة رسوم، والمعاملات الإدارية الواردة من المحافظة والمحاكم والقائمقاميات والبلديات والإدارات الرسمية، على أن يحدد لاحقا عن موعد استقبال العقود الجديدة".
أخبار لبنان
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