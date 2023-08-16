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وزير البيئة يوافق على تقرير تقييم الأثر البيئي لاستكشاف النفط والغاز في البلوك ٩

وزير البيئة يوافق على تقرير تقييم الأثر البيئي لاستكشاف النفط والغاز في البلوك ٩







وطلب من وزارة الطاقة تقيد المشغلين بملاحظات وزارة البيئة والتقدم خلال شهر بنتائج المسوحات والأعمال.





أعطى وزير البيئة ناصر ياسين موافقته على تقرير تقييم الأثر البيئي العائد لمشروع إستكشاف النفط والغاز في الرقعة رقم ٩ (قانا ٣١/١ - ٢٠٢٣) في المياه البحرية اللبنانية.وطلب من وزارة الطاقة تقيد المشغلين بملاحظات وزارة البيئة والتقدم خلال شهر بنتائج المسوحات والأعمال.

