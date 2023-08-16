بيرم بحث والقائم بالأعمال البنغالي في تنظيم اليد العاملة البنغالية في لبنان

بحث وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم مع القائم بأعمال سفارة بنغلادش في لبنان باقي بالله على رأس وفد من السفارة، في العلاقات الثنائية، بالإضافة الى تنظيم اليد العاملة البنغالية في لبنان لا سيما لجهة العمل على تسوية اوضاع المخالفين منهم.



واتفق على تأليف لجنة مشتركة من الوزارة والسفارة لوضع آلية للمعالجة وفق القوانين المرعية الاجراء، وفق ما افاد المكتب الاعلامي للوزير بيرم.