سلوم: علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة

سلوم: علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة

رأى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم أن "النقص في أدوية السرطان والأمراض المستعصية، وتفاقم الحالة المتوقعة في الأسابيع المقبلة، يحتم على القادة المتحاورين في أيلول أن يقترحوا حلولًا لتأمين الأدوية، بخاصة لمرضى السرطان".



وأكد أن "الإستحقاق الرئاسي على أهميته، والذي تأجل لأشهر دون أي مبرر، يحتمل ربما بعض التأجيل، لكن علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة".



