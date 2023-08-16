مخزومي وجه سؤالًا للحكومة بشأن تقرير التدقيق الجنائي

بعد أن تسلم وزير المالية يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من تقرير "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، توجهت للحكومة بسؤال حول السبب الذي جعل التقرير يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟ علماً أن السنوات الثلاث… pic.twitter.com/xIvfdLjHeE — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 16, 2023

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة إكس: "بعد أن تسلم وزير المالية يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من تقرير "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، توجهت للحكومة بسؤال حول السبب الذي جعل التقرير يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟ علمًا أن السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي أصدرها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والتي استنزفت أموال المودعين والإحتياطي الإلزامي للبنك المركزي، وأوصلت البلد إلى ما هو فيه اليوم من أزمات مالية وإقتصادية ومعيشية."