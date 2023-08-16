مخزومي وجه سؤالًا للحكومة بشأن تقرير التدقيق الجنائي

بعد أن تسلم وزير المالية يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من تقرير "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، توجهت للحكومة بسؤال حول السبب الذي جعل التقرير يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟ علماً أن السنوات الثلاث… pic.twitter.com/xIvfdLjHeE
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 16, 2023
بعد أن تسلم وزير المالية يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من تقرير "ألفاريز أند مارسال" المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، توجهت للحكومة بسؤال حول السبب الذي جعل التقرير يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023؟ علماً أن السنوات الثلاث… pic.twitter.com/xIvfdLjHeE