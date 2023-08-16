بري دعا إلى جلسة تشريعية يوم غد

بري دعا إلى جلسة تشريعية يوم غد



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.