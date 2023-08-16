هل من إنقطاع في ساعات التغذية بالكهرباء؟

هل من إنقطاع في ساعات التغذية بالكهرباء؟

أبلغت شركة Prime South مؤسسة كهرباء لبنان بضرورة أن تتسلم عند الخامسة من عصر اليوم تشغيل معملي دير عمار والزهراني بعدما قررت الشركة التوقف عن أعمال التشغيل والصيانة.



وأفادت المعلومات بأن الشركة، وفي حال لم تتسلم كهرباء تشغيل المعملين، ستقوم بوقف مجموعات الإنتاج العاملة، ما يعني إنقطاعًا في ساعات التغذية المتوفرة.



وكشفت المعلومات أن Prime South إتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت ٨٣ مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الإستمرار بالعمل في هذا الواقع لا سيما وأن ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان من ليرة سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمين قطع غيار للصيانة.