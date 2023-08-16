وزير الزراعة يصل الى السراي حاملاً سلة مليئة بأكياس القمح الطري (فيديو)

وصل وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى السراي الحكومي حاملاً سلة مليئة بأكياس القمح الطري، حيث شدد على أهمية زراعة القمح للحفاظ على امن لبنان الغذائي.