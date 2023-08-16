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المكاري: تلفزيون لبنان لن يقفل وموظفوه سيأخذون حقوقهم كاملة

أخبار لبنان
2023-08-16 | 08:21
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المكاري: تلفزيون لبنان لن يقفل وموظفوه سيأخذون حقوقهم كاملة
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المكاري: تلفزيون لبنان لن يقفل وموظفوه سيأخذون حقوقهم كاملة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية وشؤوناً إعلامية لا سيما قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه خلال لقائه وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعلام زياد المكاري الذي قال بعد اللقاء :" تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وكان تشديد على إنتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام وبأسرع وقت ".

اضاف:" من ناحية أخرى تناولت مع الرئيس بري إمكان تعجيل النقاش بقانون الإعلام الذي ارسلته وزارة الاعلام الى لجنة الإدارة والعدل وتم الإتصال بدوائر البرلمان، وسيبدأ النقاش في مجلس النواب ان شاء الله، لان الأزمة السياسية والإجتماعية تنعكس على الاعلام ، وعلينا ان ننظر ماذا يحصل على السوشيال ميديا، وكيف تتعامل مع كل الاحداث التي تجري، ونحن متفقون على ان الإعلام هو منبر حر وبخاصة أن لبنان بلد الحريات والموضوع غير مطروح للنقاش".

وتابع: "تكلمنا أيضاً عما حصل في تلفزيون لبنان واكدت له أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل ما دمنا موجودين، وهذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وحاضره، ونتمنى ان تكون مستقبله، وأكدنا ان موظفي التلفزيون سوف يأخذون حقوقهم كاملة مثل كل القطاع العام".

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