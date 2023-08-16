افرام: لا للتشريع من دون رئيس للجمهورية إلا للضرورة القصوى

افرام: لا للتشريع من دون رئيس للجمهورية إلا للضرورة القصوى



كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر منصة "إكس": "لا للتشريع دون رئيس للجمهورية إلا للضرورة القصوى. بشغور موقع الرئيس، أين مبررات تشريع الضرورة القصوى في موضوع الصندوق السيادي المعد للأجيال المستقبلية؟ ولماذا الإستعجال في التشريع المتعلق بعائدات الغاز، ونحن لم نكتشف بعد ولم نستخرج، والقضية "بدا أقله خمس سنين"؟ بغض النظر عن مضمونه الجيد، رأيي أن بند الصندوق السيادي في جلسة الغد في غير مكانه."