"الريجي" ضبطت في بيروت وضواحيها منتجات تبغية مهربة ومزورة

"الريجي" ضبطت في بيروت وضواحيها منتجات تبغية مهربة ومزورة



واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والتنباك العجمي بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية Vape بنتيجة عملية دهم في صبرا والرحاب والبربير والطريق الجديدة وعفيف الطيبي والأوزاعي.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.