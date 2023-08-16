مجلس الوزراء يقرّ الموازنة ومشاريع أخرى.... اليكم التفاصيل

أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام ٢٠٢٣ بعد الإنتهاء من دراستها في ٦ جلسات. وفي معلومات الـLBCI، بلغ عجز الموازنة ٤٥ ألف مليار ليرة أي ٢٤٪؜ بعدما كان ١٨٪؜ سابقاً أما النفقات فبلغت ١٩٢ مليار ليرة والإيرادات ١٤٧ مليار ليرةوأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي كما أقر مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.اشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وزع على الوزراء نسخاً عن كتاب وجهه الى الحكومة يتضمن رأيه بتقرير الفاريز اند مارسال وما هي الخطوات المطلوبة من الحكومة في هذا الصدد (للاطلاع عليه).