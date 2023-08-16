كهرباء لبنان: توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل

صدر بيان لمؤسسة كهرباء لبنان مفاده توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة برايم ساوث، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قررت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالاجراءات الآيلة لذلك.



واشارت مؤسسة كهرباء لبنان، الى أن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي الى توقف القدرة الانتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كليا وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين.