الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات

أدرجت الخزانة الاميركية جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها زهير صبحي نحلة على لائحة العقوبات، كونها أمّنت المساعدة والتغطية لعمليات حزب الله في جنوب لبنان بمحاذاة الخط الأزرق خلال العقد المنصرم، تحت غطاء النشاط البيئي.