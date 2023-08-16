المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبر عنا

أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في بيان، أن "البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبر عن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ولم يطلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب، بغض النظر عن مضمونه، وينبغي التذكير بعدم نشر اي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعا من رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حصرا".