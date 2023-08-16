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تكتل لبنان القوي لن يشارك في الجلسة التشريعية غدا: جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى

أخبار لبنان
2023-08-16 | 13:16
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تكتل لبنان القوي لن يشارك في الجلسة التشريعية غدا: جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى
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تكتل لبنان القوي لن يشارك في الجلسة التشريعية غدا: جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعاً استثنائياً برئاسة النائب جبران باسيل وبحث خلاله موضوع الجلسة التشريعية المدعو اليها غداً الخميس وقرّر عدم المشاركة فيها لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة. 

واذ أكد التكتل على أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وايصالها الى الهيئة العامة الاّ انه لا يرى اي امر طارئ وملحّ يستدعي اقرارها بهذا التوقيت، خصوصا وان هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وانه لا يمكن الركون الى حكومة تصريف اعمال فاقدة الشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين.

كذلك، تم بحث الرسالة الفرنسية الموجّهة الى رئيس التكتل وكيفية الردّ عليها بما يوكّد ايجابية التيار للوصول الى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية بشروط موضوعيّة محدّدة تتعلّق ببرنامج الحوار وزمنه المحدود وارتباطه بجلسات انتخاب متتالية، وذلك من دون هدر الوقت واستعماله لتغيّر الظروف ومحاولة فرض رئيس من فريق على فريق آخر.

أخبار لبنان

تكتل

لبنان القوي

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