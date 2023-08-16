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نقيب المهندسين في بيروت: نرفض تحميل الخسائر للمودعين
أخبار لبنان
2023-08-16 | 15:49
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نقيب المهندسين في بيروت: نرفض تحميل الخسائر للمودعين
ياسين: حسابات نقابة المهندسين وأموالها إحدى ضحايا الفوضى القانونية والاستنسابية والتعاميم والقرارات المنحازة التي هندسها مصرف لبنان منذ سنوات
رفض نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين "تحميل الخسائر للمودعين والتي نتجت عن السياسات الاقتصادية والمالية التي سادت لسنوات طويلة".
وقال في بيان: "نرفض تشريع تحايل المصارف وتنصلها من كلّ الالتزامات الماليّة والمصرفيّة تجاه المودعين".
ورأى أن "حسابات نقابة المهندسين وأموالها هي إحدى ضحايا الفوضى القانونية والاستنسابية والتعاميم والقرارات المنحازة التي هندسها مصرف لبنان منذ سنوات طويلة واستخدمتها المصارف للسطو على الودائع ومدخرات الناس بمن فيهم المهندسات والمهندسين. وعلى رغم تأخير دام لأكثر من ثلاث سنوات لإقرار مشروع "كابيتال كونترول" عادل كان من المفترض أن تُحرر الودائع الصغيرة والمتوسطة وإقرار الضوابط على كبار المودعين بهدف منع تهريب الاموال، كقانون جدي يأتي من ضمن خطة انقاذ متكاملة اساسها تحديد المسؤوليات وعدالة في توزيع الخسائر والخروج من الانهيار باتجاه اقتصاد متعافي، منتج وعادل".
وقال: "سيصوت مجلس النواب على مشروع قانون يبرئ المصارف من الارتكابات والممارسات السابقة كافة ويبرّر لها تحويل الودائع من الدّولار الأميركي إلى اللّيرة اللّبنانيّة في الوقت الذي تنص فيه كل القوانين على حق المودعين بالحصول على الودائع (بالعملة التي كانت عليها قبل 2019)، ويخالف القوانين بالتمييز بين الحسابات القديمة والجديدة. بالاضافة الى أنه يعطي لمصرف لبنان وحاكمه حقا مطلقا بإصدار التّعاميم وتحديد علاقة المودعين مع المصارف".
واضاف: "يُجرى البحث ايضا في إنشاء ما يُسمى الصندوق السيادي وكما أقرته اللجان هو عملية استخدام أموال وثروات اللبنانيين والتي هي ملك للأجيال المقبلة ووضعها بخدمة الدين العام وتسديد الخسائر التي تسببت بها السياسات المالية والنقدية بالإشتراك مع المصارف، إنها عملية للنهب المنظم لثروات اللبنانيين في الحاضر والمستقبل".
أخبار لبنان
نقيب المهندسين
عارف ياسين
المودعين
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