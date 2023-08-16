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نقابة مستخدمي الضمان: الإضراب ما زال قائما
أخبار لبنان
2023-08-16 | 16:30
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نقابة مستخدمي الضمان: الإضراب ما زال قائما
المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي: لا قدرة لدى المستخدمين على الاستمرار
أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي أن الإضراب المعلن عنه سابقاً لا يزال قائماً بصيغته.
وقال في بيان: "لا تجاوب من قبل بعض أعضاء مجلس الادارة، غياب تام، تعنت، عدم إنسانية وعدم مسؤولية تجاه المضمونين والمستخدمين. لا قدرة لدى المضمونين على الاعتراض على الواقع المأسوي، ولا قدرة لدى المستخدمين على الاستمرار، في ظل ظروف عمل غير صحية".
وأشار إلى أن "النقابة تعمل بكل ما لديها من طاقة لأجل تحسين الوضع، لكنها تتفاجأ بأنها تجابه خصم فقد حس الإنسانية ولا يخاف الله".
وناشد "المسؤولين الشروع الفوري بورشة عمل لإنقاذ الصندوق من الهلاك من خلال تثبيت دوره والغاية التي أنشئ لأجلها، وتحسين وضع العاملين فيه بما يحفظ كرامتهم، وإلا الدمار الكلي هو مصير الصندوق، والتصعيد خيارنا".
وحذر المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي المعنيين من عدم التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من المؤسسة قبل اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية، مذكرا "جميع المستخدمين بأن الإضراب المعلن عنه سابقاً لا يزال قائماً بصيغته".
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