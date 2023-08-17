المرصد الأوروبي للنزاهة: اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب بصيغته المقدمة يعد "جريمة" بحق المودع

المرصد الأوروبي للنزاهة: أليس الأجدى بمجلس النواب اللبناني البحث بقانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟

اعتبر المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب اللبناني بصيغته المقدمة يعد "جريمة" بحق المودع، لافتا الى انه يتضمن وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء اللبناني وكما القضاء الأجنبي وبالتالي حماية المصارف.



ولفت المرصد الى أن الدول والحكومات تقر الكابيتال كونترول عند وقوع أزمة لضبط التحاويل الى الخارج ومنع خروج رأس المال، سائلا: "لماذا يأتي مجلس النواب اللبناني ويريد اقرار قانون كابيتال كونترول بصيغته المقدمة وقد خرجت المليارات من لبنان؟ أليس الأجدى به البحث بقانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟".