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بلدية طرابلس صادرت في أبي سمراء كميات من الألبان والأجبان والمواد الغذائية الفاسدة وأتلفتها

أخبار لبنان
2023-08-17 | 03:02
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بلدية طرابلس صادرت في أبي سمراء كميات من الألبان والأجبان والمواد الغذائية الفاسدة وأتلفتها
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بلدية طرابلس صادرت في أبي سمراء كميات من الألبان والأجبان والمواد الغذائية الفاسدة وأتلفتها

نفذت دورية من دائرة المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلدية، عمليات دهم في أسواق أبي سمراء وأحيائها شملت محال السوبرماركت وبيع الألبان الأجبان والمواد الغذائية، وصادرت كميات فاسدة منها ومنتهية الصلاحية، بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها للمواطنين. 

وعمد المراقبون في الدائرة الصحية الى تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين، والى إتلاف هذه الكميات بإشارة القضاء المختص.

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