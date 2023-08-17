تجمع المودعين أمام البرلمان لمحاولة منع النواب من الدخول وإقرار الكابيتال كونترول

تجمع المودعين أمام البرلمان لمحاولة منع النواب من الدخول وإقرار الكابيتال كونترول



بدأ المودعون بالتوافد منذ الصباح للتجمع أمام مدخل مجلس النواب بدعوة من جمعية "صرخة المودعين"، وذلك لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول.



ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة والمحقة من المصارف الفاسدة.



وألقى عضو جمعية "صرخة المودعين" خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من المصارف من دون أي تذاك لسرقة المودعين من خلال قانون الكابيتال كونترول، ومن يتحمل الخسائر هي المصارف الفاسدة وليس المودع، معتبرًا أن من يسرق ودائع الناس سيتحمل الأسوأ من المودعين.