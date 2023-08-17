الأمين العام لمجلس النواب يعلن إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب

53 نائبا حضروا الى مجلس النواب

أعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن عدد النواب الذين حضروا الى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.