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ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب: لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًا
أخبار لبنان
2023-08-17 | 04:50
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ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب: لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًا
ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب: لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًا
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المجلس النيابي اليوم.
وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحًا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات إقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال إنعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحلت الأزمات في تلك الدول. أما في لبنان، فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".
وأشار إلى أنه "في مجلس النواب العديد من إقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا إستقرار إقتصاديًا في البلد".
وأكد أنه "لقد وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًا وبات إقتصادنا يتحول إلى إقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف"، مشددًا على أنه "من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".
ولفت ردًا على سؤال إلى أن "أزمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة".
أخبار لبنان
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