ميقاتي عرض مع بوحبيب نتائج اجتماع القاهرة عن سوريا والتقى أسامة سعد

أسامة سعد: مستمرون بمساعي تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في السراي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته.

وأطلع بو حبيب رئيس الحكومة على نتائج اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة.



سعد



كما التقى الرئيس ميقاتي النائب أسامة سعد الذي قال بعد اللقاء: "تركز الحديث على موضوع التعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير نتيجة الاحداث الأخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة، لا سيما أن هؤلاء الاشخاص يعيشون في ظروف إجتماعية واقتصادية صعبة جدا، واتت هذه الاضرار لتزيد في معاناتهم بشكل كبير، وعرضنا مع الرئيس ميقاتي السبل الكفيلة للتعويض عليهم، كما جرى الحديث مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بأن تقوم الهيئة بمسح وتقدير للأضرار والبحث في كيفية تقديم التعويضات. هذه مسألة أساسية ومهمة وتتقدم على أي موضوع آخر".



وأضاف: "مستمرون بمساعي تثبيت وقف اطلاق النار في المخيم ومتابعة عمل لجنة التحقيق التي تم تكليفها بتحديد المسؤوليات في الاحداث التي جرت واغتيال اللواء العرموشي، التي ادت الى هذه التطورات الخطيرة في المخيم، وكيفية تسليم المطلوبين الى السلطات اللبنانية في اسرع وقت. يمر لبنان في أوضاع مالية واقتصادية صعبة لها تداعيات اجتماعية وهناك مخاطر تعترض البلد بشكل كبير، وبالتالي تأتي هذه الأحداث لتزيد في منسوب المخاطر، لذلك همنا الاساسي هو ان امن مدينة صيدا والامن الوطني اللبناني وامن الشعب الفلسطيني في مخيماته كي لا نضيف الى البلد أزمات جديدة على الأزمات التي يعيشها، خصوصا أننا في ايام صعبة ويبدو ان الاتي منها سيكون الاصعب، لذلك علينا التخفيف من هذه الأزمات قدر المستطاع".

وإستقبل رئيس الحكومة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا.

كما استقبل رئيس الحكومة سفير الهند محمد نور الرحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.

كذلك، إلتقى ميقاتي النائب محمد يحيى.