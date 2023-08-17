خلوة بين تيمور جنبلاط وميقاتي... وهذا ما جرى بحثه

عُقدت خلوة بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على هامش جلسة مجلس النواب، بحضور أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله.



وتم خلال الخلوة النقاش في أزمة الكهرباء، حيث شرح رئيس الحكومة الجهود التي يبذلها لعلاج الأمر.



كما جرى بحث موضوع العام الدراسي المقبل وضرورة تأمين مستلزمات التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية للعام المقبل. هذا إضافة إلى البحث في الموضوع الصحي وحاجات وزارة الصحة.