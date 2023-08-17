سفارة اليابان في لبنان وزعت بيانًا عن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءاته مع المسؤولين

سفارة اليابان في لبنان وزعت بيانًا عن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءاته مع المسؤولين

أعلنت سفارة اليابان في لبنان في بيان اليوم أن وزير الدولة للشؤون الخارجية يامادا كينجي زار لبنان للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بصفة وزير دولة. وقام بزيارة مجاملة إلى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الحالي في لبنان.



وخلال هذه الإجتماعات، أعرب يامادا عن أهمية إنتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة والتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي في القريب العاجل. كما أبدى رغبة اليابان في متابعة دعم النمو الإجتماعي-الإقتصادي الذي سيعزز إستقرار لبنان، وذلك بناءً على إتفاق التعاون التقني الذي وقع في العام الماضي.



كما زار وزير الدولة مشروعًا مدعومًا من اليابان نفذته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.