اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت جثة لبناني من داخل فلسطين المحتلة

نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من داخل فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة الحدودي الى داخل الأراضي اللبنانية جثة اللبناني ميشال الياس راحيل 74 عاماً، وسلمتها الى الصليب الأحمر اللبناني الذي سلمها الى ذويه في بلدة دبل الجنوبية.



يذكر أن راحيل كان داخل فلسطين المحتلة في العام 2000 ابان اندحار العدو الاسرائيلي من جنوب لبنان.