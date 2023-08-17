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مياه الجنوب: توقف التغذية في دوائر المياه التابعة لنا
أخبار لبنان
2023-08-17 | 05:37
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مياه الجنوب: توقف التغذية في دوائر المياه التابعة لنا
مياه الجنوب: توقف التغذية في دوائر المياه التابعة لنا
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان اليوم أنه "نتيجة توقف معملي دير عمار والزهراني عن التغذية بالتيار الكهربائي، ستتأثر محطات الإنتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع التابعة للمؤسسة، لذا ستتوقف التغذية بالمياه في كل دوائر المياه التابعة لها."
وعليه، تمنت المؤسسة على "المشتركين ترشيد إستهلاك المياه وتقنينه إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء للتغذية كالمعتاد."
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مياه الجنوب
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