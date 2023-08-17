تسليم وتسلّم في الجامعة الأنطونية

أقيم في دير سيّدة الزروع في الحرم الرئيس للجامعة الأنطونيّة في الحدت - بعبدا التسليم والتسلّم بين الرئيس السابق للجامعة الأب ميشال جلخ والرئيس الجديد الأب ميشال السغبيني.



وبناءً على اقتراح الرئيس الجديد للجامعة، عيّن الرئيس العامّ الأباتي جوزف بو رعد كلًّا من الآباء: زياد معتوق أمينًا عامًّا للجامعة، وشكري الخوري قيّمًا، وريمون الهاشم مديرًا للفرع الجامعي في النبي آيلا - زحلة، وماجد مارون مديرا للفرع الجامعي في مجدليا - زغرتا. وبناءً على اقتراح الرئيس الجديد للجامعة، عيّن الرئيس العامّ الأباتي جوزف بو رعد كلًّا من الآباء: زياد معتوق أمينًا عامًّا للجامعة، وشكري الخوري قيّمًا، وريمون الهاشم مديرًا للفرع الجامعي في النبي آيلا - زحلة، وماجد مارون مديرا للفرع الجامعي في مجدليا - زغرتا.