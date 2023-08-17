إعتصام لطلاب في الجامعة اللبنانية أمام مركزية الجامعة في بيروت - المتحف

إعتصام لطلاب في الجامعة اللبنانية أمام مركزية الجامعة في بيروت - المتحف

نفذ طلاب في الجامعة اللبنانية إعتصامًا أمام مركزية الجامعة اللبنانية في بيروت - المتحف، وذلك لما وصفوه بزيادات عشوائية على رسوم التسجيل في الجامعة.



ووجه المعتصمون تحية للطلاب الذين نفذوا تحركوا أيضًا في كل فروع الجامعة اللبنانية في المناطق اللبنانين، مؤكدين أنهم سيكونون يدًا واحدة حتى تحقيق مطالبهم.













