بوحبيب بحث مع السفيرة الأميركية في آخر التطورات السياسية محليا واقليميا واستقبل السفير البريطاني

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا في آخر التطورات السياسية محليا واقليميا، وقرار التجديد لقوة الامم المتحدة الموقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب أواخر الشهر الحالي في مجلس الأمن، بالاضافة الى اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا الذي انعقد في القاهرة بداية هذا الاسبوع.



ثم استقبل الوزير بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول وتطرقا الى تعزيز العلاقات الثنائية، بالاضافة الى قرار التجديد لليونيفيل أواخر هذا الشهر.