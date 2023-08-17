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بيان لوزارة الخارجية حول الهجرة غير الشرعية
أخبار لبنان
2023-08-17 | 07:38
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بيان لوزارة الخارجية حول الهجرة غير الشرعية
وزارة الخارجية: لبنان يرفض إستقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة إنطلاق القارب الذي كان على متنه
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان تبلّغ إنطلاق قارب هجرة غير شرعي من مياهه بإتّجاه قبرص.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجرة غير الشرعية، مؤكدة إلتزام لبنان بإستقبال حاملي الأوراق الثبوتية اللبنانية من المهاجرين الموجودين على متنها.
وشدّدت على رفض لبنان إستقبال أيّ مهاجر غير لبناني هاجر بطريقة غير شرعية مهما تكن نقطة إنطلاق القارب الذي كان على متنه.
هذا وأعربت الوزارة عن قلقها "إزاء إزدواجية المعايير لدى بعض الدول والجهات في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين، وخصوصا السوريين منهم. فهذه الدول ترفض إدخالهم إليها وتعيدهم قسرا عبر دول ثالثة إلى مناطق سورية تصفها هي نفسها بأنّها "غير آمنة"".
أخبار لبنان
وزارة الخارجية
الهجرة غير الشرعية
لبنان
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