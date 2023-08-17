شقير يلتقي السفير البابوي ويسلمه نسخة عن وثيقة تجمع "كلنا لبيروت"

زار رئيس تجمع "كلنا لبيروت" الوزير السابق محمد شقير السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا اليوم في مقر السفارة البابوية في حريصا، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد.



ووضع شقير السفير البابوي في صورة إطلاق تجمع "كلنا لبيروت"، وسلمه نسخة عن وثيقة وأهداف التجمع. كما أطلعه على البرنامج الذي يسعى التجمع لتنفيذه في الفترة المقبلة.