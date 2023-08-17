مساعدة انسانية طبية من سلطنة عمان الى لبنان

وزارة الخارجية أعربت عن إمتنانها لسلطنة عُمان لوقوفها إلى جانب لبنان

تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين، من سفارة لبنان في مسقط إرسال الهيئة العمانية للاعمال الخيرية مساعدة انسانية طبية الى لبنان تتضمن نحو 20 طنا من الادوية المنقذة للحياة، وللطوارئ وللرعاية الخاصة، تقدمةً من السلطان هيثم بن طارق، ومن المتوقّع وصولها جوًّا بين ١٠و ١١ أيلول المقبل.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عن إمتنانها لسلطنة عُمان الشقيقة لوقوفها إلى جانب لبنان وتقديمها المساعدة التي يحتاجها في ظلّ هذه الظروف الصعبة.