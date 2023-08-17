وزير التربية: لا خطر على العام الدراسي المقبل... وهذا ما قاله وزير المالية عن الأموال المطلوبة

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قبل جلسة مجلس الوزراء، العمل على تأمين أموال العام الدراسي المقبل والبالغة ١٥٠ مليون دولار.



ولدى سؤاله من أين؟، أجاب: "من شغلنا ومن الهبات".



من جهته، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ألا خطر على العام الدراسي المقبل.



وعن الـ١٥٠ مليون دولار المطلوبة لانطلاق العام الدراسي، قال: "انشالله مأمنين".