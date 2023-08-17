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رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة: المتحور الجديد لكورونا لم يظهر حتى الآن في لبنان

أخبار لبنان
2023-08-17 | 10:42
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رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة: المتحور الجديد لكورونا لم يظهر حتى الآن في لبنان
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رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة: المتحور الجديد لكورونا لم يظهر حتى الآن في لبنان

أوضحت رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن أن "الوزارة تقوم بالفحوصات الجينية بشكل مستمر لتحديد متحورات كورونا الموجودة في لبنان، وذلك في المركز الوطني للانفلونزا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. ولغاية الساعة لم تظهر هذه الفحوصات وجود متحور EG5 المعروف بـ"إيريس".

واشارت الدكتورة غصن في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام"، الى أن "الوزارة تواظب على اعداد تقرير أسبوعي عن الكوفيد على موقعها الإلكتروني، وسيضاف على التقرير نتائج الاختبارات الجينية، وستصدر نتائج محدثة الأسبوع المقبل ويتم الإعلان عنها في حينه. وفي حال تم التأكد من وجود المتحور الجديد لن تتردد الوزارة بالإعلان عن ذلك بكل شفافية، خصوصًا أن لدى وزارة الصحة العامة الإمكانات التقنية المطلوبة لتحديد نوعية المتحورات الموجودة".
 
ولفتت غصن إلى أن "المتحور الجديد EG5  تم اكتشافة اول مرة في شباط 2023. وبحسب التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، سجل هذا المتحور في 48 بلدًا لتاريخه. كما ان هذا المتحور لا يسبب ارتفاعا في نسبة ظهور المضاعفات".
 
وذكرت بأن "الوزارة كانت قد أوضحت أن ما يشهده لبنان حاليًا من إصابات بكورونا لا يخالف التوقعات في موسم سياحي يتزايد فيه الإختلاط في التجمعات الكبيرة، الأمر الذي يرفع من مخاطر الإصابة خصوصا أن فيروس كورونا سريع الإنتقال".

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