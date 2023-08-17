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الحلبي: مجلس الوزراء أقر سلفة بـ٥ آلاف مليار ليرة من أصل ١٥٠ مليون دولار تكفي لانطلاق العام الدراسي
أخبار لبنان
2023-08-17 | 11:39
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الحلبي: مجلس الوزراء أقر سلفة بـ٥ آلاف مليار ليرة من أصل ١٥٠ مليون دولار تكفي لانطلاق العام الدراسي
أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنه "شرح لمجلس الوزراء تحديات العام المقبل والمطلوب لتأمين عودة التلاميذ الى صفوفهم اضافة الى تأمين استمرارية العام المقبل، لأننا لا يمكن أن نسمح باضطرابات في العام الدراسي".
وقال "التحديات في الأساس مالية واذا توفرت الاموال ينطلق العالم الدراسي لكي نتمكن من تأمين عودة كريمة لطلابنا اضافة الى الاموال المخصصة للحوافز التي يجب ان تدفع بالدولار الاميركي، المبلغ الإجمالي هو ١٥٠ مليون دولار لتغطية الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس، وقد وقف مجلس الوزراء وقف مع وزارة التربية في سبيل تأمين هذه العودة خصوصا وانه اذا لم تدفع الاموال فالخسارة المترتبة هيي مليارين و٨٠٠ مليون دولار ."
من هنا أقر مجلس الوزراء سلفة بـ٥ آلاف مليار ليرة من أصل ١٥٠ مليون دولار على حساب هذا المبلغ ، وهذه السلفة تكفي لانطلاق العام الدراسي وحتى ٣ الى ٤ اشهر .
في موضوع الجامعة اللبنانية قال الحلبي:" المبلغ المطلوب هو ٤ الاف و٨٠٠ مليار ليرة ، مرتبط بتفرغ الأساتذة المتفرغين بالساعة ليصبحوا متفرغين في الجامعة وقد كلف مجلس الوزراء وزير التربية لمتابعة هذا الملف، وفي موضوع التعليم لغير اللبنانيين وما هو متعلق بالكلفة. اذ ان الجهات المانحة تدفع ١٤٠ دولار على للولد الواحد في حين ان الجهات تدفع في الأردن مثلاً ٦٠٠ دولار عن كل ولد.
هذا الموضوع تم عرضه على مجلس الوزراء على اعتبار ان هذا الامر لا يتعلق بوزارة التربية فحسب انما سياسة حكومة باكملها ، و يجب أن ننطلق منها لتسوية الامور ."
واضاف "نحن مع الحرص مع العلاقات الطيبة مع الجهات المانحة، ونأمل استمرار التعاون الجدي بيننا وبين وزير المالية ومصرف لبنان."
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