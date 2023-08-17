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خلوة بين ميقاتي وتيمور جنبلاط.. وهذا ما تم البحث فيه

هذا ما تم البحث فيه



على هامش جلسة مجلس النواب التي لم تنعقد، عقدت خلوة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، بحضور أعضاء اللقاء الديمقراطي النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله، وجرى بحث في مصير العام الدراسي، والواقع الصحي، وأزمة الكهرباء.





