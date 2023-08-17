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المكاري بعد مجلس الوزراء: الموافقة على تعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية وعلى المذكرة المتعلقة بداتا النازحين
أخبار لبنان
2023-08-17 | 12:25
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المكاري بعد مجلس الوزراء: الموافقة على تعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية وعلى المذكرة المتعلقة بداتا النازحين
اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان "مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان".
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