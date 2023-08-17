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ارث وديع صبرا الموسيقي في قصيدة لجبران من تلحينه

أخبار لبنان
2023-08-17 | 13:21
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ارث وديع صبرا الموسيقي في قصيدة لجبران من تلحينه
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ارث وديع صبرا الموسيقي في قصيدة لجبران من تلحينه

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