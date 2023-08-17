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قرار للمرتضى بفتح ابواب المتحف من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر ما عدا الإثنين

أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قرارا قضى بموجبه فتح ابواب المتحف الوطني بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر ابتداء من صباح الجمعة 18 الجاري، وطيلة ايام الاسبوع ما عدا الإثنين.