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أسرار الصحف 18-08-2023

أخبار لبنان
2023-08-17 | 23:40
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أسرار الصحف 18-08-2023
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أسرار الصحف 18-08-2023

أسرار الصحف ليوم الجمعة

النهار

- طالب عدد من النواب بمحاكمة الشركة المشغلة لمعملي الكهرباء لانها قررت توقيف عملها في توقيت مشبوه في عز موسم الاصطياف وربما رغبة في الضغط على حاكم مصرف لبنان بالانابة لاسباب ملتبسة.

- قوبل تحرك طلاب الجامعة اللبنانية الاعتراضي على زيادة رسوم التسجيل بانتقادات حادة اذ انه لا يمكن اعتماد المجانية الكاملة في جامعة تعاني الامرين.

- يُنقل أن أعداداً كبيرة من اللبنانيين توجّهوا إلى تركيا هذا الصيف في ظاهرة غير مسبوقة، وما زال جدول الرحلات يفوق التصوّر.

- يُرتقب أن يواصل نجل مرشح رئاسي جولاته على المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة قام بها لنائب ورئيس حزب مسيحي.

الجمهورية

- تتوالى اللقاءات بصورة غير رسمية بين نائبين ينتميان إلى دائرة إنتخابية واحدة والى حزب وتيار متخاصمين في دارة صديق مشترك.

- لوحظ أن أحد نواب التغيير حضر بعد انتهاء الجلسة التشريعية وسأله الصحافيون هل حضرت الآن فقال: "جئت قبلا" ولكن ما خلّوني إطلع".

- نبهت مراجع سياسية من رواية أطلقت في الأيام القليلة الماضية ونصحت بعدم تكرارها "مش وقتها لا بشكلها ولا بتوقيتها ولا بمضمونها".

اللواء

- تبيَّن أن مرسوماً قضى بإحداث زيادات في موازنة 2022، لم يشمل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ومنها مؤسسات إعلامية!

- يتابع قطب سياسي من الخارج تخلّى عن الصفات الحزبية والنيابية، تفاصيل ما يحدث يومياً.. مع إعطاء التوجيهات اللازمة في سياق دعم الإستقرار..

- خلافاً لأجواء سادت عن تعثر اتفاق اقليمي، كشفت المصادر الدبلوماسية عن نتائج يمكن استثمارها لبنانياً بين أيلول وت1..

نداء الوطن

- يتردد أنّ محاولات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل للتخلّص من ترشيح قائد الجيش جوزاف عون قد تصطدم بسيناريو شبيه بما حصل في التسعينات، عندما دفعت المنظومة باتجاه التمديد للرئيس الياس الهراوي لثلاث سنوات للتخلص من قائد الجيش العماد اميل لحود كمرشح لرئاسة الجمهورية، فكان القرار الخارجي بالتمديد المزدوج لكل من الهراوي في رئاسة الجمهورية ولحود في قيادة الجيش، وهذا السيناريو مطروح في الكواليس عبر قانون يصدر عن مجلس النواب، ويُقال إنّ الأكثرية النيابية لهذا التمديد موجودة.

- نبهت مصادر معنية من خطورة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للمؤسسة العسكرية لشراء المحروقات، ما من شأنه أنّ يشل عمل المؤسسة العسكرية خاصة كون المتضرر الأول سيكون عمل الدوريات.

- عاد الخلاف بين وزير سيادي ومسؤول كبير إلى الاشتعال بسبب الملف الرئاسي وأجندات الوزير السياسية حيث لم تنجح وساطات التهدئة.

البناء

- توقفت مصادر إعلامية أمام الانحياز المكشوف في الأداء الإعلامي الداعم والمدافع عن رياض سلامة قياساً بالسلبية والتجاهل لما يقوم به ويُظهره الحاكم بالوكالة الدكتور وسيم منصوري الذي خالف كل توقعات الخبراء والإعلاميين بانهيار سعر الصرف مع رحيل سلامة. وقالت المصادر راقبوا المواقف وسوف تكتشفون التطابق بينها وبين لوائح الرشاوى التي كان يدفعها سلامة من حسابات مصرف لبنان كهدايا.

- قال مصدر دبلوماسي إن الحسابات الفرنسية والإيطالية المهتمّة بالنفط والغاز في البحر المتوسط تدرك أن دور شركاتها في الحقول اللبنانية يوفر لها بيئة مريحة بالقياس لأي بدائل أخرى بسبب قرب المسافة وانخفاض كلفة النقل مقارنة بالخليج والعلاقة السياسية المريحة قياساً بالكيان واستقرار العمليات النفطية رهن بتوازن يوفره حضور حزب الله ومعادلات الردع، وهذا سيظهر تأثيره لاحقاً في السياسة.

الأنباء

- نائب من تكتل سياسي كشف مضمون الحوار مع حزب فاعل بإعلانه أن التكتل يقبل التصويت لمرشح رئاسي كان يرفضه.

- يتوقع بعض المتابعين أن يعود سعر الصرف في السوق السوداء إلى تقلباته الدراماتيكية مع انتهاء موسم الصيف.

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