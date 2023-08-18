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منصوري إلى السعودية في أيلول المقبل..

منصوري إلى السعودية في أيلول المقبل..



أفادت معلومات للـLBCI بأن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول المقبل حيث سيكون له برنامج لقاءات.

