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مخزومي: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أن يتم قبل إقرار التعديلات على قانون سرية المصارف

مخزومي: إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أن يتم قبل إقرار التعديلات على قانون سرية المصارف

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "إن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أن يتم قبل إقرار التعديلات على قانون سرية المصارف بما يتوافق مع مصلحة لبنان وتمنيات صندوق النقد الدولي. وكنت قد تقدمت في 1 آب الحالي بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون سرية المصارف، علمًا أن رفع السرية المصرفية هو أساسي لوضع لبنان على سكة التعافي الإقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فمن دون هذا الرفع لا يمكن إصلاح السياسة المالية وإعادة التوازن المالي، خصوصًا أنه قد مر أكثر من 17 شهرًا على توقيع إتفاقية مع صندوق النقد الدولي ولم يقر إصلاح واحد إلى اليوم".